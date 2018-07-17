مبابي يحتفل بجوائزه المالية بطريقة انسانية

2018/07/17 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سيحتفل النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي بتحقيق كأس العالم 2018 بطريقة "إنسانية" جدا، تتمثل بالتبرع بمكافآت الإنجاز الكبير لمؤسسة خيرية للأطفال.ووفقا لعدة مصادر، سيتبرع مبابي، الحائز على جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال، بكل مكافآته، لمؤسسة "بريميير دو كوردي" الخيرية، التي تسهل ممارسة الرياضة للأطفال المرضى.وسبق لمبابي {19 عاماً} العمل مع المؤسسة في السابق، مما دفعه لاتخاذ قرار التبرع بمكافآت المشاركة بالمونديال في يونيو الماضي.ووفقا لموقع "سبورتس إلستريتد" حصل مبابي على أكثر من 22500 دولار للمباراة الواحدة، أي ما يعادل 157700 دولار في جميع مباريات البطولة.كما حصل مبابي على 351 الف دولار إضافية كمكافأة لتحقيق اللقب، مما يرفع مجموع المكافأة الإجمالية من الاتحاد الفرنسي إلى أكثر من نصف مليون دولار.وتألق مبابي بشكل لافت خلال المونديال، وسجل 4 أهداف، منها الهدف الأخير لفرنسا في المباراة النهائية أمام كرواتيا، التي حسمها الفرنسيون بنتيجة 4-2.انتهى

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