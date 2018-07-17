داعش.. من خطر الدولة إلى مخاطر التنظيم

2018/07/17 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاتب:حــازم مــبــيــضــيــن17/7/2018 12:00 صباحاقلنا سابقاً، ويبدو أن علينا التكرار بأن هزيمة كيان دولة الخرافة، لايعني انتفاء خطر التنظيم الإجرامي، فالجميع يعرف أنه ترك في المناطق التي طُرد منها، خصوصاً في العراق، حيث توفرت له حاضنة شعبية على أكثر من خلفية، منها الانتماء الطائفي ومنها فلول البعث الصدامي، ومتكسبون ما يعني عراقياً رفع وتيرة الحذر لمنع أي عمليات إرهابية، خصوصاً ونحن نعرف أن خلية من 5 أشخاص، قادرة على إثارة الفوضى والبلبلة وإيذاء الأبرياء، إن توفرت لها الظروف، وبناء عليه فإن الأكثر أهمية هو منع توفر الظروف الملائمة لتلك الخلايا للقيام بأعمالها الإجرامية.ميدانياً، شهدت عدة محافظات عراقية، الكثير من الخروقات خصوصاً في الطرق الرابطة بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، تمثلت بعمليات الاختطاف ونصب السيطرات الوهمية والهجمات المسلحة من قبل الدواعش، واستدعى تشديد المطالبات للمعنيين بمضاعفة الجهد الاستخباري، والملاحقة المستمرة لخلايا الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة. والقيام بعمليات استباقية في مختلف القواطع وتعزيز الأمن والاستقرار، مع ضرورة التركيز على أهمية القيام بعمليات دقيقة ومتواصلة، ضد عصابات الخطف والجريمة والتعامل معهم بكل حزم وقوة، وتدمير مخابئهم وعدم منحهم أي فرصة للنجاة والإفلات من حكم القصاص العادل.وفي نينوى تكشف القوات الأمنية يومياً على أنفاق مفخخة ومخابئ للإرهابيين تقوم بتدميرها، ويجري كل ذلك في ظل ما يشاع عن مطالب إقليمية للحكومة العراقية بالاستغناء عن 5 آلاف من الخبراء والمستشارين الأميركيين، قبل اكتمال الجهد الاستخباري العراقي لمواجهة متطلبات الحرب الجديدة، المختلفة عن ما سبقها.والمؤكد اليوم إن الذي يختلف هذه المرة أن التهديد لم يعد عسكرياً، بل تحول إلى تهديد أمني، ما يعني أن المعالجة يجب أن تكون أمنية، تحتاج إلى تفعيل الجهود الاستخبارية والأمنية واتخاذ إجراءات نوعية، ويبدو أن ذلك متعذر إلى حد ما، بسبب بناء المنظومة الأمنية والعسكرية على أساس المحاصصة العرقية والطائفية، الأمر الذي أدى إلى حصول اختراقات، كما أن جزءاً من المعالجات لا بد أن يكون سياسياً وليس أمنياً. سقوط الهيكل التنظيمي للدولة في سوريا أيضاً، لايعني انتفاء خطر الجيوب التي يتمركز فيها في شمال وجنوب البلاد، حيث تمكن بهجوم انتحاري من قتل 14 مسلحا من قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة على حد سواء، في جنوبي سوريا، الذي يشهد مصالحات بين النظام ومعارضيه برعاية روسية أسفرت عن هدوء المنطقة باستثناء الجيب المُسيطر عليه بجيش خالد بن الوليد الداعشي الولاء، ويعتبر هذا الهجوم الأول من نوعه ضد القوات الحكومية والمعارضة في نفس الوقت، ويبدو أن تنظيم الدولة يخشى أن يهاجمه الجيش السوري بعد الانتهاء بشكل تام من المعارضة المسلحة، لذلك بدأ في تنفيذ هجمات ضدهما على سواء. أردنياً يبدو الوضع معقداً حيث لم يكن لدولة الخرافة موطئ قدم على جغرافيا الدولة، وبالمقابل تدفق الكثير من الأردنيين إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم والقتال في صفوفه، ومنهم الكثير من القادة والقتلى أيضاً، واليوم بعد الهزيمة المنتظرة لدواعش سوريا الأممين، ماذا سيكون مصير هؤلاء وهل ينتقلون إلى إدلب أم يسعون للعودة إلى الأردن، وماذا ستكون أوضاعهم لو عادوا وعددهم بالمئات إن لم نقل بالآلاف، وهل يمكن إخضاعهم للمناصحة أم تبتلعهم السجون أم يتركون ليعيثوا فساداً وإفساداً في عقول الشباب، وهل هناك خطط أردنية جاهزة لهذه الاحتمالات وقد باتت قريبة، والمثير - للأسف- أن بعض النواب يطالبون الحكومة بفتح الحدود لهؤلاء المجرمين للعودة إلى الأردن باعتبارهم مواطنين يستحقون العون والمساعدة. لاتقف واشنطن متفرجة على ما يجري وهي تعرف أن آلاف الدواعش هربوا من المناطق التي خسرها التنظيم، وهم الآن متسترون في المناطق التي لجؤوا إليها.وهناك مخاوف من عودتهم وتشكيلهم خطراً جديداً يشبه تماماً الخطر الناجم عن إعلان دولة الخرافة، والمعروف أن عديدهم وصل إلى ما يقرب من 40 ألفاً، خلال مرحلة سيطرة التنظيم على أجزاء واسعة من سوريا والعراق، صحيح أن الآلاف قتلوا خلال المعارك، لكن ما زالت هناك جيوب للتنظيم في سوريا والعراق، ما يستوجب القضاء عليها وإنهاء المهمة.وتؤشر الأحداث السابقة إلى أن ما حدث في العراق في ظل تنظيم القاعدة، عاد ونشأ بطريقة مختلفة على يد تنظيم داعش، ومن الممكن جداً أن يظهر تنظيم جديد كما حدث من قبل.ويرى الستراتيجيون الاميركيون أن الطرف الوحيد المؤهّل للقيام بهذا الدور هو الولايات المتحدة، التي تمتلك استراتيجية متعددة الأوجه، تشمل محاربة دعاية الإرهاب، والتعاون مع القيادات الاجتماعية على الأرض للمساعدة في تهديد مصادر الخطر، إضافة إلى قطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية.ويرى بعض هؤلاء أن أحد أساليب مكافحة التنظيمات الإرهابية إن كانت القاعدة أو داعش أو غيرها، هو قتل قيادات هذه التنظيمات، والقضاء على المتطوعين في صفوفها، لكنهم يرون أيضاً أنّ قتل الإرهابيين وحده لا يكفي، وأنه لابد من مزيد من التمويل لبرامج مكافحة الإرهاب، وإلى حوار أكثر لمساعدة المجموعات السكانية لقدرتها على كشف المخاطر في صفوفها قبل وقوعها، إضافة لتطوير أساليب مواجهة فكر التطرف في الفضاء الإلكتروني الذي تستغله التنظيمات الإرهابية لنشر فكرها.وضرورة منع التمويل عن هذه التنظيمات، ومنع سفر المنتسبين إليها بين الدول.

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