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#مظهر محمد صالح - عصر اللامساواة
2018/07/17 | 00:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مظهر_محمد_صالح عصر اللامساواة الكاتب:د.

مظهر محمد صالح01/10/2013 12:00 صباحاعندما استطرد الاديب و رسام الكاركاتير الاميركي الشهير(فرنسيس سكوت فيتزجيرالد) صاحب رواية (غاتسبي العظيم ) معلناً صيحته المدوية: أن الاغنياء هم اناس يختلفون عنا! اجابه بهدوء الاديب والروائي الاميركي(آرنست همنغواي) صاحب رواية( الشيخ والبحر) قبل ان يغلبه الموت :نعم....لكونهم يمتلكون المال! هكذا غادرن......

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