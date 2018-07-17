2018/07/17 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح عصر اللامساواة الكاتب:د.مظهر محمد صالح01/10/2013 12:00 صباحاعندما استطرد الاديب و رسام الكاركاتير الاميركي الشهير(فرنسيس سكوت فيتزجيرالد) صاحب رواية (غاتسبي العظيم ) معلناً صيحته المدوية: أن الاغنياء هم اناس يختلفون عنا! اجابه بهدوء الاديب والروائي الاميركي(آرنست همنغواي) صاحب رواية( الشيخ والبحر) قبل ان يغلبه الموت :نعم....لكونهم يمتلكون المال! هكذا غادرن......

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