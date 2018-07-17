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اعتقال ٢٢ عنصرا من
2018/07/17 | 00:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلنت قيادة عمليات نينوى، اليوم الاثنين، اعتقال 22 عنصرا من "داعش" في سلاسل جبال (العطشانة وبادوش) شمال غرب الموصل.واضاف الجبوري ان "القوات الامنية صادرت اسلحة خفيفة كانت بحوزتهم، واقتادتهم الى مقر القيادة للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء".

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