الكهرباء تعلن تعرض فريق صيانة تابع لها لإطلاق نار في البلديات ببغداد

2018/07/17 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت وزارة الكهرباء، الاثنين، عن تعرض فريق صيانة تابع لها لإطلاق نار في البلديات ببغداد، مبينة ان هذا الحادث يثبت ان هناك من يسعى الى استهداف قطاع الكهرباء.واضافت انه "تم ابلاغ عمليات بغداد والشرطة الاتحادية، الذين تمكنوا من الوصول الى العجلة التي كانوا يستقلونها والاحتراز عليها بعد هروب الجناة"، مشيرة الى انه "تم التحري والتعرف على من كان يستقلها بمساعدة وجهاء المنطقة، تمهيدا لالقاء القبض عليهم".

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