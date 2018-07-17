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اعتقال 15 شخصا بتهمة اثارة الشغب في منطقة الشعلة ببغداد
2018/07/17 | 00:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، اعتقال 15 شخصا بتهمة اثارة الشغب في منطقة الشعلة ببغداد.واخبر المصدر "الغد برس"، بان "تم اعتقال 15 شخص بتهمة اثارة الشغب في منطقة الشعلة ببغداد".

وافاد مصدرا امنيا، بان مكافحة الشغب فرقت تظاهرة في الشعلة بالرصاص الحي واغلقت بعض مداخل المدينة.يذكر ان مظاهرات غاضبة، انطلقت في عدة مدن عراقية، مطالبة بخدمات الماء والكهرباء، وحق العمل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 15 شخصا بتهمة اثارة الشغب في منطقة الشعلة ببغداد ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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