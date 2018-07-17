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“النكبة الفلسطينية في السينما”: تجارب عربية
2018/07/17 | 00:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تأخّرت النتاجات السينمائية العربية التي توثّق الاحتلال الصهيوني لفلسطين عام 1948، وجاءت الأعمال الأولى مبسّطة في طروحاتها مثل الفيلمين المصرييْن “الله معنا” (1955) لـ

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