“النكبة الفلسطينية في السينما”: تجارب عربية

2018/07/17 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأخّرت النتاجات السينمائية العربية التي توثّق الاحتلال الصهيوني لفلسطين عام 1948، وجاءت الأعمال الأولى مبسّطة في طروحاتها مثل الفيلمين المصرييْن “الله معنا” (1955) لـ

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