ساسة أميركا غاضبون.. ماذا يمسك بوتين على ترامب؟

2018/07/17 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما بين اتهامات بعدم المسؤولية والضعف، وصولا إلى الخيانة والخضوع للابتزاز؛ جاءت تعليقات ساسة أميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تصريحات الرئيس

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