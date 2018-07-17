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ساسة أميركا غاضبون.. ماذا يمسك بوتين على ترامب؟
2018/07/17 | 00:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ما بين اتهامات بعدم المسؤولية والضعف، وصولا إلى الخيانة والخضوع للابتزاز؛ جاءت تعليقات ساسة أميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تصريحات الرئيس

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