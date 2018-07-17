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واشنطن لا تستبعد إعفاءات من العقوبات وطهران تدعو ترامب إلى الاتصال للتفاوض
2018/07/17 | 00:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أبقت إيران الباب موارباً أمام احتمالات التفاوض مع الولايات المتحدة، وإن أكدت أن على الرئيس الأميركي دونالد ترامب «البدء» بالاتصال و «إجراء

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