مشاهدة مباراة الأهلي وتاونشيب ضمن أهم مباريات اليوم

2018/07/17 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود عجلة دوري أبطال أفريقيا للدوران في مرحلتها الثالثة وسط ترقب لأهم مباريات اليوم بين الأهلي وتاونشيب، إذ ستقوم قنواتنا بالبث المباشر لمباراة الزعيم المصري.

مشاهدة مباراة الاهلي وتاونشيب ستكون متاحة في بث مباشر وحصري كما اعتدتم عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

موعد مباراة الأهلي وتاونشيب؟تبث مباراة الأهلي وتاونشيب اليوم الثلاثاء 17 يوليو في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكّة المكرمة.

أي قنوات تبث اللقاء؟تبث قنوات beIN SPORTS HD3 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب، وسيعلق عليها الزميل علي محمد علي.

المشاهدة عبر الانترنت؟كما تملك beIN SPORTS حقوق البث المباشر عبر الانترنت حيث يمكنكم المتابعة عبر خدمة CONNECT المتوفرة على جميع الأجهزة الذكية واجهزة الكومبيوتر وغيرها.

للاطلاع على تفاصيل المباراة الفنية وجميع مستجدات الأهلي وتاونشيب اضغط هنا.

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