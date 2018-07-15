2018/07/17 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هُمام كدر

وخرج كانتي في الدقيقة 55 من المباراة النهائية وكان في جعبته بطاقة صفراء دون أن يقدم أداءً عالياً اعتاد عليه في كأس العالم تاركاً مكانه لستيفين نزونزي.

وأعتقد الجميع أن إخراج ديشان لكانتي كان تحاشياً من حمراء محتملة خصوصاً أن النتيجة كانت لا تزال متقاربة (2-1) ولكن في الحقيقة ربما كان السبب صحة النجم الأسمر.

كانتي البالغ من العمر (27 عاماً) أذهل العالم بأدائه وكمية الجهد التي يبذلها في مركز الوسط الدفاعي والمحور فهو مثال لمن لا يعرف الكلل أو الملل وواحد من أبرز اللاعبين في افتكاك الكرة على مستوى العالم.

أكثر لاعب قطعاً للكرات بـ20 مرة بالتساوي مع زوبنين الروسي.ثاني لاعب بعد مورديتش استعادة للكرة بـ52 مرةأكثر لاعب فاز بالإنزلاقات بـ11 مرة بالتساوي مع 4 لاعبين آخرين

ومقابل احتفالات لاعبي فرنسا كلهم بالكأس الذهبية التي نالها المنتخب للمرة الثانية بالكاد شوهد كانتي يلتقط الصور مع الكأس وأظهر شريط فيديو أن رفاقه دفعوه لالتقاط هذه الصورة التاريخية فهو معروف بخجله الشديد وتواضعه الجم.

لاعبو منتخب فرنسا احتفلوا بنجمهم الفذ بعد انتصارهم التاريخي أمس في روسيا، حين غنوا بفخر أغنية خاصة لكانتي في فندق الفريق أمام عائلاتهم وأصدقائهم المبتهجين.

بوغبا ينادي على كانتي الذي أوقف ميسيكما نشر كيليان مبابي أحد أهم النجوم الفرنسيين فيديو على حسابه الشخصي في إنستغرام للفريق بأكمله يردد اسم كانتي في حافلة المنتخب.

كما شارك بول بوغبا وبنيامين مندي وعثمان ديمبيلي بأغنية خاصة لكانتي في غرفة تبديل الملابس بعد صافرة النهاية.

Nnnnnnnnn’Golo Kanté !!! 📢📢📢Les coulisses de la victoire sur Snapchat !! ➡️ equipedefrance pic.twitter.com/Obj8iNGBVz

— Equipe de France (@equipedefrance) July 15, 2018

من هاوٍ إلى بطل مطلق

كانتي الذي أصبح معروفاً لدى متابعي كرة القدم بعد تأثيره الهائل في التتويج ببطولة الدوري الإنكليزي لموسمين متتالين مع ليستر 2016 وتشيلسي 2017، بدأ مسيرته الكروية مع نادٍ هاوٍ في فرنسا اسمه سورسنيز عام 1999.بعمر الـ20 عاماً لعب كانتي - الذي هاجر والده من مالي عام 1980 -في الفريق الاحتياطي لنادي بولوني الفرنسي بدوري الدرجة السادسة، وذلك بعد رفضه من قبل عدد من النوادي.

في غضون ثلاث سنوات، انتقل كانتي، من اللعب في الدرجة السادسة في فرنسا إلى دوري الدرجة الأولى مع كان.



لقد كانت خطوة كبيرة إلى الأمام، أثبت فيها الشاب الخجول قدرته على التكيف والتحسن. قبل أن يلتقط ليستر سيتي الموهبة الفريدة.

كان ستيف والش لاعب ليستر سيتي السابق سبباً أساسياً في اكتشاف وانتقال كانتي إلى الثعالب، وقد قال واصفاً ما يفعله النجم الفرنسي "لا يتعلق الأمر بالضرورة بما تفعله عندما تكون لديك الكرة، بل عندما لا تكون لديك الكرة".

قالوا بكانتي:

الوصف الأكثر تداولاً عن كانتي أنه يظهر في مكانين مختلفين في الوقت عينه، هذا ما أكده زميله في تشيلسي هازارد حين قال: "في بعض الأحيان، عندما أكون في الملعب، أعتقد أنني أراه مرتين.



واحد على اليسار، واحد على اليمين.



أعتقد أننا نلعب مع توأم لديهما نفس الاسم ..كانتي".

مارسيل دوسايي، قائد منتخب فرنسا السابق، غرد بعد أن قاد كانتي تشيلسي لبطولة الدوري عام 2017: "71٪ من الأرض مغطاة بالمياه.



الباقي مغطى بكانتي". في نفس الموسم، كتب مواطنه تيري هنري مساعد مدرب منتتخب بلجيكا، بعد زيارته لحصة تدريبية في تشيلسي: "ذهبت إليه ووقفت أمامه، ولمسته للتحقق مما إذا كان حقيقياً".

"صغير" بأدوار كبيرة

يمثل دور كانتي على أرض الملعب، بإيقاف هجمات المنافس قبل أن تصبح خطرة، في أي مكان، ومن ثم بدء الهجمة لفريقه، قبل أن يكون لدى المنافس الوقت لتنظيم صفوفه.



يبدو الأمر بسيطاً ومعقداً في نفس الوقت، إذ كيف يمكن للاعب واحد أن يقوم بكلتا الوظيفتين، وفي كل أنحاء الملعب؟ هذا ما تتطلبه كرة القدم الحديثة من مركز لاعب المحور. وهذا هو مفتاح كانتي: قدرته على أن يكون أينما كان الخطر، في الواقع، قبل أن ينشأ الخطر.



هذا ما يفسر الحقائق أعلاه، إنه غير مهتم بتسجيل الأهداف، وهو ليس بالضرورة اللاعب الذي سيلعب تمريرة الهدف.



وظيفته باختصار: هي التوقع، الاستباق، الاعتراض والتمرير".

كما قال ديشان عنه: "إنه جزء أساسي من خطتنا، أنت لا تريد فقط سرقة الكرة من خصومك.



بل استخدامها في بناء هجمة جديدة".

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