فيديو - كاكا يتحدث عن أسباب رحيل رونالدو من ريال مدريد

2018/07/17 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رونالدو انتقل إلى يوفنتوس من ريال مدريد مقابل 105 مليون يورو

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