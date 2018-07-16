النصر يقترب من ضم حارس بيرو

2018/07/17 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر اقترب نادي النصر السعودي من تدعيم مركز حراسة المرمى بعنصر جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، الموسم الماضي، سمح لأندية الدوري السعودي بالتعاقد مع حراس أجانب لأول مرة في تاريخ البطولة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن النصر السعودي يرغب في ضم البيروفي بيدرو جاليسي حارس منتخب بيرو و فيراكروز المكسيكي.

وأشارت التقارير أن النصر السعودي توصل لاتفاق بالفعل خلال الفترة الأخيرة، مع الحارس البيروفي للانضمام للعالمي من الموسم المقبل.

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واتفق الطرفين على انتقال الحارس إلى النصر مقابل 4 ملايين يورو، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط من ناديه المكسيكي.

وشارك جاليسي في صفوف المنتخب البيروفي في كأس العالم الأخيرة في روسيا، حيث كان الحارس الأساسي لمنتخب بلاده.

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وودع المنتخب البيروفي منافسات كأس العالم من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على أستراليا بهدفين دون رد.





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