2018/07/17 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفيديوهات عبده الليثي محرر وصحفي رياضي 20:59 شاركإغلاق التعليقات الفيديوهات نابولي الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى أنشيلوتي تولى تدريب نابولي خلفًا لساري الذي رحل لقيادة تشيلسي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو - كاكا: أنشيلوتي سيقود نابولي لمنافسة يوفنتوس في الموسم المقبل) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو - كاكا: أنشيلوتي سيقود نابولي لمنافسة يوفنتوس في الموسم المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).