الثلاثاء 17 تموز 2018 م (4 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


فيديو - كاكا: أنشيلوتي سيقود نابولي لمنافسة يوفنتوس في الموسم المقبل
2018/07/17 | 00:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الفيديوهات عبده الليثي محرر وصحفي رياضي 20:59 شاركإغلاق التعليقات الفيديوهات نابولي الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى أنشيلوتي تولى تدريب نابولي خلفًا لساري الذي رحل لقيادة تشيلسي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو - كاكا: أنشيلوتي سيقود نابولي لمنافسة يوفنتوس في الموسم المقبل) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو - كاكا: أنشيلوتي سيقود نابولي لمنافسة يوفنتوس في الموسم المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).


كامل التفاصيل في: جول ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ توريس بعد الانتقال للدوري الياباني: أحببت الكرة بسبب كابتن ماجد
⋙ الكشف عن تفاصيل عرض النصر لضم أحمد موسى
⋙ فيديو - ساجان توسو يقدوم توريس إلى الجماهير
⋙ قيادة شرطة بغداد: اعتقال اي شخص يحرض على التظاهر وحارقي الاطارات و الكتابة على الجدران
⋙ تفكيك عصابة سطو مسلح وسط نينوى
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - ساجان توسو يقدوم توريس إلى الجماهير
⋙ فيديو| محلل: السبسي أراد الانتصار لابنه وتحميل الأزمة السياسية والاقتصادية للحكومة
⋙ بالصور.. شاهد العراق بالزمن الجميل
الأكثر شيوعا