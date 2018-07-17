فيديو| سوريا وإيران والانتشار النووي تتصدر قمة «ترامب – بوتين»

2018/07/17 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المفاوضات التي أجراها اليوم الإثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمت في أجواء صادقة وعملية، مضيفا أنه يمكن وصفها بأنها جولة ناجحة ومثمرة للغاية من المفاوضات.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي مشترك عقده الزعيمان في العاصمة الفنلندية هلسنكي، الإثنين، إنه قام بتحليل دقيق للحالة الحالية والمستقبلية للعلاقات بين البلدين مع الرئيس الأمريكي، مضيفا أنه تم مناقشة القضايا الرئيسية في الأجندة العالمية.

من جانبه، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر إلى بوتين على التنظيم والاستضافة الرائعة لفعاليات كأس العالم 2018.

وقال ترامب إنه قام بمناقشة عدد من القضايا التي يختلف عليها البلدين، لكنهما اتفقا على حل عدد من المشكلات التي يواجها العالم والعمل على ملفات تخدم المصالح المشتركة.

المزيد من التفاصيل عن القمة وأبرز قضاياها عبر التقرير المصور.

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