2018/07/17 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال نجم الدين العكاري، الكاتب والمحلل السياسي، إن الرئيس السبسي أراد الانتصار لابنه وتحميل الأزمة السياسية والاقتصادية للحكومة، رغم أن رئيس الحكومة قال إن الوضع تحسن وهذه آخر السنوات الصعبة والسنة القادمة ستكون أفضل مع تقدم الإصلاحات، وما زالت حركة النهضة تدافع عن رئيس الحكومة رغبة في الإبقاء عليه ورغبة في الاستقرار مع تغيير بعض المناصب.

دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حكومة بلاده إلى السعي للحصول على إجماع سياسي أو تقديم استقالتها، مشددا على ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الراهنة.

للمزيد من التفاصيل يتحدث نجم الدين العكاري الكاتب والمحلل السياسي مع الإعلامي أحمد بصيلة.

أخبار ذات صلة

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| محلل: السبسي أراد الانتصار لابنه وتحميل الأزمة السياسية والاقتصادية للحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| محلل: السبسي أراد الانتصار لابنه وتحميل الأزمة السياسية والاقتصادية للحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).