﻿هل كانت الديمقراطية هي حاملة كأس العالم؟

2018/07/17 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مثل هذه الأيام من العام 1944 احتشدت أرصفة الشانزيليزيه، في قلب باريس، بعشرات الآلاف من المواطنين الذين تقاطروا للاحتفال بتحرير العاصمة

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