2018/07/17 | 00:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في مثل هذه الأيام من العام 1944 احتشدت أرصفة الشانزيليزيه، في قلب باريس، بعشرات الآلاف من المواطنين الذين تقاطروا للاحتفال بتحرير العاصمة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل كانت الديمقراطية هي حاملة كأس العالم؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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