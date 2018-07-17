قوات الرئيس هادي تحبط محاولات تسلل لـ

2018/07/17 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏دارت، اليوم الاثنين 16 يوليو/تموز، معارك بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في مناطق بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

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