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قوات الرئيس هادي تحبط محاولات تسلل لـ
2018/07/17 | 00:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ‏دارت، اليوم الاثنين 16 يوليو/تموز، معارك بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في مناطق بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

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