رئيس القضاء الإيراني يشن هجوما على ترامب

2018/07/17 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، آية الله صادق آملي لاريجاني، هجوما عنيفا ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال إنه "أطلق آلاف الأكاذيب منذ توليه السلطة".

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