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رئيس القضاء الإيراني يشن هجوما على ترامب
2018/07/17 | 00:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، آية الله صادق آملي لاريجاني، هجوما عنيفا ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال إنه "أطلق آلاف الأكاذيب منذ توليه السلطة".

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