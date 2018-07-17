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حفتر يبلغ وزير الخارجية التونسي التزامه بمخرجات مؤتمر باريس
2018/07/17 | 00:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عبر قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين 16 يوليو/تموز، عن التزامه بمخرجات باريس وبالحل السياسي للأزمة الليبية، وتعهد بالمساعدة في كشف مصير الصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا منذ آب/أغسطس 2015.

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