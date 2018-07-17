الجيش التركي يتراجع عن بناء قاعدة عسكرية في ريف عفرين

2018/07/17 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمح للفلاحين الكورد بالعودة إلى حقولهم ...

أوقف الجيش التركي، يوم الاثنين، عمليات بناء قاعدة عسكرية كبيرة على إحدى جبال ناحية راجو في منطقة عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وأفاد مصدر محلي من المنطقة لـ (باسنيوز)، أن «الجيش التركي أوقف العمل في بناء قاعدة عسكرية كان يعتزم إنشائها على سفح جبل بليل في ناحية راجو وأفسح المجال أمام الفلاحين الكورد في القرى المحيطة بالجبل بالعودة إلى حقولهم التي تم اقتلاع المئات من أشجار الزيتون من مكان القاعدة المفترض إقامتها فيه».

وأكد المصدر ذاته، أن «الميليشيات المرافقة للجيش التركي كانت قد حولت سفح الجبل إلى مكان لتجميع المنهوبات والمسروقات من ممتلكات المواطنين من أثاث منزلي وغيرها من القرى المجاورة، حيث تتواجد سبع قرى على منحدرات الجبل مثل (زركا، جوبانا، جرخوتا، هوليلي، جنجليا، جقماق صغير وعلمدارا)».

وفي سياق آخر أعلنت الميليشيات المعارضة والموالية لتركيا عن مقتل العنصر ركان محمد خبر حزًام من فصيل ‹الفرقة التاسعة - قوات خاصة›، خلال عملية ملاحقة مقاتلين من الوحدات الكوردية في جبال راجو، حسب قولها.

يذكر أن الجيش التركي كان قد انسحب في فترة سابقة من قاعدة في قرية كازي- حسن ديرا في ناحية شران، ولكن وحسب الأنباء الواردة تمركزت قوة تركية في التلة المطلة على قرية كفرشيل ومدينة عفرين والتي كانت مقراً للوحدات الكوردية سابقاً.

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