تعرض فريق لصيانة شبكات توزيع الطاقة الكهربائية لاطلاق نار في منطقة البلديات

2018/07/17 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتعرض فريق لصيانة شبكات توزيع الكهرباء في منطقة البلديات في العاصمة بغداد الى اطلاق نار مباشر من اشخاص يستقلون عجلة نوع بيك اب الساعة الحادية عشرمن مساء يوم الاثنين 16-7-2018 اثناء ادائهم الواجب في محلة( 730 ).واكد بيان للوزارة تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) انه”تم ابلاغ عمليات بغداد والشرطة الاتحادية الذين تمكنو من الوصول الى العجلة التي كانوا يستقلونها والاحتراز عليها بعد هروب الجناة وقد تم التحري والتعرف على من كانو يستقلها بمساعدة وجهاء المنطقة تمهيدا لالقاء البض عليهم.وهذا الحادث يثبت ان هناك من يسعى الى استهداف قطاع الكهرباء ومنتسبيه الذين يؤدون واجباتهم على مدار اليوم خدمة للمواطنين وتناشد وزارة الكهرباء الجهات الامنية والمواطنين للتعاون معها حفاظا على حياة منتسبيها.

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