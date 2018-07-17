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مشكلة الزحام
2018/07/17 | 01:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حسناً واخيرا التفتت اللجنة الوزارية الاقتصادية في مجلس الوزراء الى مشكلة زحام الشوارع وخلصت الى توجهات محددة لحلها ..

تعالوا معنا لمعاينة ما جاء بتوجهاتها لمعرفة ما اذا كانت ستسهم فعلا بحلها.

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