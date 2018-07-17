مصفى الفاو بوابة لتصدير المشتقات النفطية

2018/07/17 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطاقة 300 ألف برميل يومياًبغداد/ فرح الخفاف

انتهت وزارة النفط مؤخرا من جولة لتطوير الحقول الحدودية، واحالة عدد من الحقول والرقع الاستكشافية الى الشركات العالمية التي سوف تباشر في استثمار النفط والغاز في هذه الحقول.

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الوزارة على مشروع مصفى الفاو العملاق بطاقة 300 الف برميل في اليوم، حيث سيرافق المصفى مصنع كبير للبتروكيمياويات الاكبر من نوعه في العراق. الحقول الحدوديةالمتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد قال في تصريح خاص لـ"الصباح": ان "وزارة النفط انتهت قبل فترة قصيرة من جولة لتطوير الحقول الحدودية، اما بقية الحقول ستجري اعادة تقييمها وطرحها مرة اخرى الى الشركات العالمية بعد الانتهاء من القضايا الادارية والفنية، ". واضاف جهاد ان "الوزارة تسعى لانجاز مشروع الفاو العملاق، خصوصا انه لاول مرة ينشأ مصفى على المنافذ التصديرية، ومخصص لتصدير المشتقات النفطية، لاسيما ان المنتجات النفطية هي الطلب الرئيس عالميا، عادا اياها عملية استثمارية مربحة للعراق تفسح المجال لتصدير المشتقات النفطية وليس لتصدير النفط الخام فقط، وهي واحدة من الخطوات المهمة في هذا الاطار". نفط البصرةواشار الى ان المشاريع المستقبلية المهمة التي تقوم بها الوزارة كثيرة في القطاع النفطي منها، تسليم شركة (شل) لجميع ارتباطاتها والتزاماتها في حقل مجنون الى شركة نفط البصرة التي تعهدت بمواصلة العمل وتحقيق نجاح منقطع النظير في الفترة القادمة من قبل الملاكات الوطنية. كما اكد ان شركة نفط البصرة شرعت بتوقيع عدد من العقود مع شركات عالمية رصينة لتقديم الخدمات الفنية لهذا الحقل بالذات، وهي خطوة مهمة كبيرة لادارة الملاكات الوطنية لحقل كبير جدا وزيادة الانتاج وتنفيذ الخطط الموضوعة. المنشآت المتضررةولفت جهاد الى ان الوزارة تعمل وبشكل فاعل على اعادة تأهيل جميع المنشآت المتضررة في المناطق المحررة، بعد ان خربتها عصابات داعش الارهابية. اما فيما يخص مصانع البتروكيمياويات نوه المتحدث باسم الوزارة ان تطوير المنشآت الخاصة بهذا الجانب على ارتباط وثيق بصناعة واستثمارالنفط والغاز، وهي عملية متكاملة، مبينا ان الوزارة طالبت بإعادة ادارة ملف مصانع البتروكيمياويات والاشراف عليه من قبلها، لاسيما ان هناك مباحثات وتفاهمات مع وزارة الصناعة. اما مايخص مشروع نبراس الذي يعد من اكبر المشاريع الاستثمارية في صناعة المشتقات النفطية في العراق والذي احيل الى شركة (شل)، فانه متوقف لعدم تخصيص اراض من قبل محافظة البصرة، بحسب جهاد، خصوصا ان شركة (شل) تواجه عقبات بهذا الشأن لانها تحتاج الى مساحات واسعة، والوزارة تسعى جاهدة لحل هذا الموضوع.صناعة البتروكيمياوياتواعرب عن امله في ان يرى المشروع النور لانه ينعكس على صناعة البتروكيمياويات في العراق والمنطقة، ليكون احد اللاعبين الرئيسين في المنطقة والعالم لهذه الصناعة المهمة والحيوية عالميا. الى ذلك نوه جهاد بوجود اكثر من مشروع تم طرحه على الوزارة في مجال استثمار المشتقات النفطية وصناعة البتروكيمياويات، خصوصا من قبل شركة (لوك اويل)، موضحا ان الوزارة جزء رئيس في هذا الاطار، لاسيما ان هناك علاقة وثيقة والادوار متكاملة بين وزارتي النفط والصناعة، وطرح العديد من الافكار لجعل هذه الصناعة جزءا من وزارة النفط.

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