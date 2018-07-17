تفكيك عصابة سطو مسلح وسط نينوى

2018/07/17 | 01:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ نينوىاعلن مدير أمن نينوى العقيد هشام محمد الهاشمي، الاثنين، عن تفكيك عصابة سطو مسلح وسط المحافظة.وأضاف ان "القوة تمكنت من ضبط عجلة كانوا يستقلونها وهي نوع ( دوج چارجر بيضاء اللون)، حيث عثر بداخل العجلة على غطاء راس وأصفاد ومبلغ ( ٨٥٠ ) دولار و ( ٩٠٠ ) الف دينار مع موبايلات تعود لاصحاب الدار"، مشيرا الى انه "من خلال التحقيق معهم تم الاستدلال على باقي المواد التي تم سرقتها من الدار ورميها في احد المقابر وهي عبارة عن لابتوبات".

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