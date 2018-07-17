بسبب مقطع فيديو .. ميليشيات المعارضة تعتقل عائلة كاملة بريف عفرين

2018/07/17 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر حرائق افتعلتها الميليشيات ...

اعتقلت الميليشيات الموالية لتركيا، يوم الاثنين، عائلة كاملة في بلدة موباتا (المعبطلي) التابعة لمنطقة عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) بعد قيام أحد أفراد العائلة بتصوير مقطع فيديو للحرائق المندلعة في الأحراش المحيطة بالبلدة.

وأفاد مصدر محلي لـ (باسنيوز)، أن «الفصيل المسيطر على البلدة قد أقدم، ظهر الاثنين، على اعتقال عائلة في مركز بلدة موباتا بعد ساعة من نشر مقطع فيديو قام بتصويره أحد أفراد العائلة، حيث يظهر المقطع مشهداً لحريق افتعلته الميليشيات في الأحراش المحيطة بالبلدة بحجة البحث عن مقاتلين من الوحدات الكورية في المنطقة».

كما وأفاد المصدر ذاته، أن الحريق امتد إلى منازل المواطنين مسبباً تضرر 16 منزلاً في البلدة إضافة لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط مركز الناحية.

يذكر أن الميليشيات المعارضة والموالية لتركيا تعمد إلى إضرام النيران في الغابات الحراجية الطبيعية في الكثير من جبال عفرين مسببة أضراراً كبيرة في المساحات الخضراء في المنطقة والتي تمتد في مجملها إلى الحقول الزراعية ومنازل المدنيين أيضاً.

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