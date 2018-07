مانشستر يونايتد يوافق على رحيل بليند إلى أياكس

2018/07/17 | 01:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مانشستر يونايتد وصيف الدوري الممتاز في تغريدة على تويتر أنّ الاتفاق مع أياكس قد تمّ بشأن بليند مشيراً إلى قيامه بنشر تفاصيل أخرى في الوقت المناسب.

#MUFC has agreed terms with Ajax for the transfer of @BlindDaley.



A further announcement will be made in due course.



pic.twitter.com/XEvxEeOG2I

— Manchester United (@ManUtd) July 16, 2018

وتألق بليند في كأس العالم 2014 مع هولندا ليجلبه يونايتد من أياكس لكنه اصبح خياراً ثانياً في تشكيلة الشياطين الحمر قبل أن يخرج من حسابات البرتغالي جوزيه مورينيو.

