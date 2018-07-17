اليوم.. توصيات اللجنة الحكومية على طاولة مجلس الوزراء

2018/07/17 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17/7/2018 12:00 صباحا بغداد/ الصباحسرعت الحكومة من اجراءاتها الهادفة الى توفير الخدمات الاساسية التي نادى بها المتظاهرون في عدد من محافظات الوسط والجنوب، لاسيما عقب انتهاء اللجنة الوزارية المشكلة للنظر بتلك المطالب، من اعداد تقريرها الخاص بواقع تلك الخدمات، ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء، الذي يتوقع ان يصدر قرارات مهمة بعد مناقشة تلك التوصيات في اجتماعه الاعتيادي اليوم الثلاثاء.وبينما جدد رئيس الوزراء، حيدر العبادي يوم أمس، تأكيده على «احقية الشعب في المطالبة بحقوقه وتحسين الخدمات» لفت الى ان «من واجبنا تلبيتها والاستجابة للمطالب التي تتم بطريقة سلمية وعزل المسيئين».وعلى مسافة يوم واحد من التأكيدات الحكومية التي بينت ان «الاستجابة لمطالب المتظاهرين تعد قوة وليست ضعفا» تعهد رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، بـ»بذل كل جهد لدعم مصالح سكان البصرة لا سيما في المجالات الاقتصادية والوظيفية والبيئية».واكد العبادي خلال زيارة اجراها أمس الاثنين، الى المقر العام لهيئة الحشد الشعبي، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، تلقته «الصباح»، ان «من حق شعبنا ان يطالب بحقوقه وتحسين الخدمات ومن واجبنا تلبيتها والاستجابة للمطالب التي تتم بطريقة سلمية وعزل المسيئين» مشيدا بـ»الحشد الشعبي وشجاعة مقاتليه والتضحيات الغالية التي قدموها وقدمتها باقي صنوف القوات الامنية في تحقيق النصر وانقاذ ابناء المناطق المحررة والدفاع عنهم وعن جميع العراقيين» . ودعا رئيس الوزراء «القوات الامنية التي حققت النصر والامن بوحدتها الى المساهمة في دعم حملة البناء والاعمار التي نتجه لتحقيقها وان تتواصل حالة الوحدة والتعاون بين المواطن والاجهزة الامنية».في تلك الاثناء، اعلنت خلية الاعلام الحكومي، ان اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في احتياجات محافظة البصرة، انتهت من اعداد تقريرها الخاص بواقع الخدمات في هذه المحافظة، ورفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها في اجتماعه الاعتيادي اليوم الثلاثاء.واوضحت الخلية خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، ان جملة من الاجراءات سيتم اتخاذها بخصوص الملف الخدمي في البصرة وباقي محافظات الوسط والجنوب، من بينها تلك المتعلقة بقطاعات المياه والكهرباء والصحة والخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين وفق خطط واجراءات عاجلة ومتوسطة وبعيدة المدى بحسب الاولويات والكثافة السكانية.بدوره، اكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد خلال مؤتمر صحفي لخلية الاعلام الحكومي في مقر الامانة العامة لمجلس الوزراء، استقرار الانتاج والصادرات النفطية من جنوب العراق واستمرار تدفق تلك الصادرات بانسيابية عالية، فيما كشف الناطق باسم وزارة الصحة، سيف البدر عن وفاة 8 اشخاص واصابة العشرات من القوات الامنية خلال اعمال الشغب التي رافقت التظاهرات في مدن وسط وجنوب العراق تلقى اغلبهم العلاج في المستشفيات الحكومية، مبينا استهداف سيارة اسعاف اثناء القيام بتقديم الخدمات الطبية للمصابين، راح ضحيته السائق، فيما تعرض مساعده لجروح بليغة.

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