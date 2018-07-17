2020.. إجراء التعداد العام للسكان

2018/07/17 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17/7/2018 12:00 صباحابغداد/ الصباح بدأت وزارة التخطيط استعداداتها "مبكرا" لإجراء التعداد العام للسكان بعد قرار المجلس الاعلى للسكان بتنفيذه عام 2020.وقال رئيس الجهاز المركزي للاحصاء التابع للوزارة، ضياء عواد كاظم في بيان، تلقت "الصباح"، نسخة منه: ان "تنفيذ التعداد العام للسكان يتطلب وقتا مناسبا لان هناك الكثير من الاجراءات الاساسية تسبق عملية العد ينبغي انجازها، لاسيما ان المجلس الاعلى للسكان قرر ان يكون تعداد 2020 الكترونيا وليس ورقيا، مما يتطلب ايجاد البيئة الالكترونية المناسبة من خلال توفير الاجهزة اللوحية (تابلت) وتدريبالعدادين".واشار كاظم إلى ان "التعداد الالكتروني من شأنه ان يختصر الجهد والوقت والنفقات، فهو لا يستغرق اكثر من يوم واحد، ولكنه قد لا يتطلب فرض حظر للتجوال كما جرت عليه التعدادات السابقة التي شهدها العراق"، مبينا ان "النتائج التفصيلية للتعداد يمكن ان تظهر في غضون عشرة ايام وهي مدة قياسية بالمقارنة مع اجراء التعداد ورقيا".

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