الثلاثاء 17 تموز 2018 م (4 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


المالية: لا تأخير في رواتب الموظفين والمتقاعدين
2018/07/17 | 01:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 17/7/2018 12:00 صباحا بغداد/ طارق الاعرجي اكدت وزارة المالية استمرارها في اطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين في عموم البلاد بالمواعيد المحددة، مشيرة الى انها مؤمنة بشكل كامل. وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوحان لـ"الصباح": ان "الوزارة مستمرة باطلاق مرتبات الموظفين والمتقاعدين في بغداد والمحافظات، بالمواعيد المحددة، مؤكدا "تجاوز الاشكالية التي رافقت توقف منظومة الانترنت خلال اليومين الماضيين عبر اعتماد نظام خدمةالكتروني".واضاف، ان "رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة بشكل تام، كما تحرص الوزارة على تسليمها بوقتها المحدد من دون عراقيل، كما تعمل ايضا على تلافي اي اشكال قد يحدث بالسرعة الممكنة لرواتب الموظفين والمتقاعدين في بغداد او المحافظات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المالية: لا تأخير في رواتب الموظفين والمتقاعدين) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المالية: لا تأخير في رواتب الموظفين والمتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).


كامل التفاصيل في: الصباح ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ غلاف الماركا : رونالدو .. لا أعتقد أن المدريديين يبكون .
⋙ 🔴 تقنية الفيديو أنقذت الحكام بالمونديال
⋙ خسائر النفط وقمة "ترامب وبوتين أهم الأحداث العالمية اليوم
⋙ راكيتيتش : شُكراً لكم .. كرواتيا وفقط كرواتيا
⋙ تعرف علي سبب منع سانشيز من السفر الي أمريكا
بالفيديو والصور
⋙ 🔴 تقنية الفيديو أنقذت الحكام بالمونديال
⋙ بسبب مقطع فيديو .. ميليشيات المعارضة تعتقل عائلة كاملة بريف عفرين
⋙ بالصور.. شاهد العراق بالزمن الجميل
الأكثر شيوعا