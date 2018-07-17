المالية: لا تأخير في رواتب الموظفين والمتقاعدين

2018/07/17 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17/7/2018 12:00 صباحا بغداد/ طارق الاعرجي اكدت وزارة المالية استمرارها في اطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين في عموم البلاد بالمواعيد المحددة، مشيرة الى انها مؤمنة بشكل كامل. وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوحان لـ"الصباح": ان "الوزارة مستمرة باطلاق مرتبات الموظفين والمتقاعدين في بغداد والمحافظات، بالمواعيد المحددة، مؤكدا "تجاوز الاشكالية التي رافقت توقف منظومة الانترنت خلال اليومين الماضيين عبر اعتماد نظام خدمةالكتروني".واضاف، ان "رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة بشكل تام، كما تحرص الوزارة على تسليمها بوقتها المحدد من دون عراقيل، كما تعمل ايضا على تلافي اي اشكال قد يحدث بالسرعة الممكنة لرواتب الموظفين والمتقاعدين في بغداد او المحافظات".

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