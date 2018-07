مانشستر يونايتد يوافق على رحيل بليند

2018/07/17 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر أعلن نادي مانشستر يونايتد عن موافقته على رحيل دالي بليند، إلى نادي أياكس الهولندي، حيث قد وافق على بنود العقد.

وكان بليند قد غاب عن جولة يونايتد التي أتجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي رحلت أمس، وقد فسر البعض هذا الأمر بانتقاله من أولد ترافولد.

​ دالي بليند يغيب عن جولة مانشستر يونايتد إلى أمريكا

نشر مانشستر يونايتد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة تقول "مانشستر يونايتد وافق على الشروط مع أياكس بشأن انتقال دالي بليند".

وأضاف "الإعلان الرسمي عن الانتقال في الوقت المناسب".

#MUFC has agreed terms with Ajax for the transfer of @BlindDaley.



A further announcement will be made in due course.



pic.twitter.com/XEvxEeOG2I

— Manchester United (@ManUtd) July 16, 2018وكانت شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قد أعلنت في وقت منذ يومين أن إدارة الشياطين الحمر وافقت على رحيل بليند إلى الدوري الهولندي.

وغاب بليند، الموسم الماضي عن المشاركات حيث شارك في 7 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي و6 في دوري أبطال اوروبا، وكان مجموع مشاركاته 17 لقاء.

وحل مانشستر يونايتد في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي، فيما جاء غريمه سيتي في الصدارة.





