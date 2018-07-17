الثلاثاء 17 تموز 2018 م (4 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


بوتين: نزع نووي كوريا الشمالية يتطلب ضمانات دولية وروسيا مستعدة للمساهمة
2018/07/17 | 01:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بوتين: نزع نووي كوريا الشمالية يتطلب ضمانات دولية وروسيا مستعدة للمساهمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين: نزع نووي كوريا الشمالية يتطلب ضمانات دولية وروسيا مستعدة للمساهمة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين: نزع نووي كوريا الشمالية يتطلب ضمانات دولية وروسيا مستعدة للمساهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ غلاف الماركا : رونالدو .. لا أعتقد أن المدريديين يبكون .
⋙ 🔴 تقنية الفيديو أنقذت الحكام بالمونديال
⋙ خسائر النفط وقمة "ترامب وبوتين أهم الأحداث العالمية اليوم
⋙ راكيتيتش : شُكراً لكم .. كرواتيا وفقط كرواتيا
⋙ تعرف علي سبب منع سانشيز من السفر الي أمريكا
بالفيديو والصور
⋙ 🔴 تقنية الفيديو أنقذت الحكام بالمونديال
⋙ بسبب مقطع فيديو .. ميليشيات المعارضة تعتقل عائلة كاملة بريف عفرين
⋙ بالصور.. شاهد العراق بالزمن الجميل
الأكثر شيوعا