وزير الخارجية الإيراني: اليوم نحن البلد الأكثر أمنا واقتدارا

2018/07/17 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الاثنين 16 يوليو / تموز إن السوق الإيرانية اليوم هي الأكثر أمنا وثقة وسلامة لحضور الناشطين الاقتصاديين.

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