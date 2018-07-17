ترامب وبوتين يتوافقان على ملفي سوريا وإيران

2018/07/17 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هلسنكي – كشف الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي عقب القمة التي جمعت بينهما عن مناقشة مطولة للكثير

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