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ترامب وبوتين يتوافقان على ملفي سوريا وإيران
2018/07/17 | 02:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هلسنكي – كشف الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي عقب القمة التي جمعت بينهما عن مناقشة مطولة للكثير

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