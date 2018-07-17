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اغيري : لا أحد يمكنه أن يشكك في حب كريستيانو لمدريد
2018/07/17 | 02:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – رغم رحيل كريستيانو عن ريال مدريد وكلماته اليوم في المؤتمر الصحفي إلا أن ايدو اغيري محلل الشيرنغيتو دافع عنه وقال :” لا أحد يمكنه أن يشكك في حب كريستيانو لمدريد ، ولا أعتقد أن كريستيانو كان باردا مع ريال مدريد”.

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