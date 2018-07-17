2018/07/17 | 02:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – علق جوتا محلل الشيرنغيتو على تصريحات كريستيانو خلال مؤتمر تقديمه كلاعب جديد في اليوفي والتي أشار فيه إلى أنه لايعتقد أن هناك أحد من مدريد يبكي الآن على رحيله وقال جوتا :” كلمات كريستيانو اليوم إهانة واضحة لجمهور الريال “.

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