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باكو جارسيا : الامر السيء لرحيل كرستيانو فقط أنه لن يتنافس مع ميسي
2018/07/17 | 02:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – قال باكو جارسيا تعليقا على رحيل كريستيانو عن الريال وانتقاله لليوفي :” الامر السيء لرحيل كرستيانو فقط أنه لن يتنافس مع ميسي في الدوري “.

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