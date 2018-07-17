باكو جارسيا : الامر السيء لرحيل كرستيانو فقط أنه لن يتنافس مع ميسي

2018/07/17 | 02:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – قال باكو جارسيا تعليقا على رحيل كريستيانو عن الريال وانتقاله لليوفي :” الامر السيء لرحيل كرستيانو فقط أنه لن يتنافس مع ميسي في الدوري “.

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