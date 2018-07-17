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ما مصير المسلمين في “مكة الصغرى”?
2018/07/17 | 02:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لا تزال المآذن ماثلة للعيان، لكن لم تعد تسمع خطوات الفتية في أرجاء مساجد لينشيا التي تعرف باسم “مكة الصغرى” في مقاطعة

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