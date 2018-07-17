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الاحتجاجات تزيد الضغوط على العبادي
2018/07/17 | 02:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – توشك الاحتجاجات الشعبية في جنوب العراق ذي الغالبية الشيعية ضد الفساد وسوء الخدمات والبطالة على دخول يومها العاشر، ملقية بثقلها

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