الاحتجاجات تزيد الضغوط على العبادي

2018/07/17 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – توشك الاحتجاجات الشعبية في جنوب العراق ذي الغالبية الشيعية ضد الفساد وسوء الخدمات والبطالة على دخول يومها العاشر، ملقية بثقلها

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