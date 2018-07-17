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عشرات المعتقلين في بغداد من المتضامنين مع الجنوب
2018/07/17 | 02:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد أفاد مصدر مسؤول، بأن العشرات من حالات الاعتقال شهدتها العاصمة بغداد.

وذكر المصدر أن الملاحقات والاعتقالات طالت المتظاهرين، وتطورت الملاحقات للمناطق والمنازل من قبل جهاز الاستخبارات.

وخرج عشرات المحتجين في مناطق بغداد اليوم تضامنا مع تظاهرات الجنوب، وللتنديد بسوء الخدمات.

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