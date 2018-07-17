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اجتماع ممثلي وزارات خلية الازمة الحكومية
2018/07/17 | 02:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-الشرقية 16 تموز : عقد موظفون في وزارات حكومية اجتماعات لبحث الاستجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي انطلقت في  8 محافظات عراقية وخلفت شهداء وجرحى فيما غاب الوزراء المعنيون بالملفات الخدمية عن الاجتماع الذي خرج بمؤتمر صحفي وذكر بيان للجنة ان اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء سيناقش مقررات اللجنة الوزارية وسبل الاستجابة لمطالب المتظاهرين ضمن سقوف زمنية محددة واضاف البيان الذي صدر خلال مؤتمر صحفي بغياب الوزراء المعنيين ان مزيدا من التنسيق الحكومي سيتم من خلاله التنسيق لتطوير ملفات  الخدمات وتطوير قطاعات الصحة والماء والكهرباء

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