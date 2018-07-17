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ايناكي كانو : المدريديون اليوم أكثر غضبا من كريستيانو من الآمس
2018/07/17 | 02:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورؤة – قال ايناكي كانو تعليقا على تصريحات كريستيانو في مؤتمر تقديمه لاعبا لليوفي”المدريديون اليوم أكثر غضبا من كريستيانو من الآمس” .

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