ايناكي كانو : المدريديون اليوم أكثر غضبا من كريستيانو من الآمس

2018/07/17 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورؤة – قال ايناكي كانو تعليقا على تصريحات كريستيانو في مؤتمر تقديمه لاعبا لليوفي”المدريديون اليوم أكثر غضبا من كريستيانو من الآمس” .

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