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جوتا : خروج نجمك الذهبي من الباب الخلفي يؤلم
2018/07/17 | 02:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – رد جوتا على رونسيرو خلال برنامج الشيرنغيتو حول كريستيانو ورحيله عن الريال وقال له”قل انه يؤلم! خروج نجمك الذهبي من الباب الخلفي”.

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