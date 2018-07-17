جوتا : خروج نجمك الذهبي من الباب الخلفي يؤلم

2018/07/17 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – رد جوتا على رونسيرو خلال برنامج الشيرنغيتو حول كريستيانو ورحيله عن الريال وقال له”قل انه يؤلم! خروج نجمك الذهبي من الباب الخلفي”.

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