رونسيرو : أتمنى أن يكون كريستيانو سعيدا في تورينو

2018/07/17 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – علق توماس رونسيرو على رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد وانضمامه إلى اليوفي وقال :” أتمنى أن يكون كريستيانو سعيدا في تورينو “.

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