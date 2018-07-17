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رونسيرو : أتمنى أن يكون كريستيانو سعيدا في تورينو
2018/07/17 | 02:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – علق توماس رونسيرو على رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد وانضمامه إلى اليوفي وقال :” أتمنى أن يكون كريستيانو سعيدا في تورينو “.

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