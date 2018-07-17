سون مهدد بالغياب عن توتنهام

2018/07/17 | 02:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر يهدد سون هونج مين، نجم نادي توتنهام الإنجليزي، بالغياب عن المباريات الأولى، عن الدوري الإنجليزي بسبب اختياره ضمن الفريق الكوري الذي سيخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة في إندونيسيا.

وقد تم اختيار سون، ضمن 3 لاعبين فوق السن يتم اختيارهم للمشاركة في بطولة اللاعبين تحت 23 سنة والتي ستستمر من 14 أغسطس لـ1 سبتمبر.

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يواجه توتنهام في البداية نيوكاسل في 11 أغسطس قبل أن يواجه فولهام ومانشستر يونايتد ثم واتفورد، قبل التوقف الدولي.

بالرغم من أن البطولة مدرجة ضمن مسابقات الفيفا، إلا يحق لتوتنهام عدم التفريط في اللاعب،لكن إذا ساعد سون بلاده في الحصل على الميدالية الذهبية سيتم اعفاءه من تأيده الخدمة العكسرية والتي تصل إلى 21 شهرًا وستكون في عام 2020.

كان سون جزءًا من المنتخب الكوري الجنوبي، الذي شارك في كأس العالم، خرج من الدور الاولى لكن هزم ألمانيا بنتيجة 2-0، حيث سجل سون هدفًا .

فرنسا بطلًا لكأس العالم #FRAحلقة جديدة وأخيرة من #YallaGoal مع @HHathout و @azizooghalihttps://t.co/DGFVLYzMXI

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018

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