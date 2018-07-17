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موقف إيراني ملتبس يظهر في خلفية انتفاضة جنوب العراق
2018/07/17 | 02:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إيران التي لا تكاد تغيب عن الأحداث العراقية الكبرى طيلة الخمس عشرة سنة الماضية، تبرز بشكل ملتبس في موجة الاحتجاجات العارمة التي

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