موقف إيراني ملتبس يظهر في خلفية انتفاضة جنوب العراق

2018/07/17 | 02:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران التي لا تكاد تغيب عن الأحداث العراقية الكبرى طيلة الخمس عشرة سنة الماضية، تبرز بشكل ملتبس في موجة الاحتجاجات العارمة التي

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