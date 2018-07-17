رحلت ولكن إسمك سيظل محفور في تاريخ الريال

2018/07/17 | 02:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- بعد مسيرة رائعة من العطاء داخل اسوار القلعة الملكية كريستيانو رونالدو كتب التاريخ ورحل عن الفريق الملكي لكن لازال اسمه موجوداً فيه من ارقاماً وبطولات وهي كالتالي :

– رونالدو هو الهداف التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث قام بتسجيل 120 هدف .

-كريستيانو هو أكثر لاعب تسجيلاً للثنائيات في تاريخ دوري أبطال أوروبا حيث قام بتسجيل ثنائية 29 مرة .

– رونالدو هو أكثر لاعب تسجيلاً من ركلات جزاء في تاريخ دوري أبطال أوروبا حيث قام بتسجيل 15 هدف من ركلات الجزاء أي بمعدل 93% ويعتبر هو أعلي معدل في تسجيل ركلات الجزاء .

-كريستيانو هو أكثر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل أهدافاً في الأدوار الإقصائية حيث سجل 60 هدف .

-رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 مباريات كلاسيكو متتاليات .

-كريستيانو رونالدو هو أول لاعب في تاريخ الكرة الإسبانية تسجيلاً لأكثر من 50 هدف في 4 مواسم متتالية.

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