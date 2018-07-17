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راديو اسبانيا : ريال مدريد لن يتعاقد مع أي جالاكتيكو هذا الصيف
2018/07/17 | 02:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – وفقا لراديو اسبانيا فإن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي ريال مدريد لن يتعاقد مع أي نجم كبير هذا الصيف ليعوض رحيل كريستيانو وأنه لن يجلب لانيمار ولا هازارد ولا مبابي ولاغيرهم .

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