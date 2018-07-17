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إصابة 22 إثر سقوط حمم بركانية على سفينة سياحية في هاواي
2018/07/17 | 02:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصيب ما لايقل عن 22 شخصًا، أمس الاثنين 17 يوليو/ تموز، إثر سقوط كتلة من الحمم البركانية على سفينة سياحية قبالة جزيرة بيغ آيلاند في هاواي فيما يمثل أحدث ثورة لبركان كيلاويا.

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