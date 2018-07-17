حنان محمد السعيد - مصر والعراق الى أين ؟

2018/07/17 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنان_محمد_السعيد عندما بدأ الحديث عن الشرق الأوسط الكبير والفوضى الخلاقة في عصر بوش الابن، كانت أكثر الدول المستهدفة بالافقار والتدمير هي الدول التي كان يمكن بثروتها البشرية وبما لديها من خامات وامكانيات أن يكون لها شأنا في المنطقة.هذه الدول هي سوريا والعراق ومصر ..ويعلم الجميع حجم ما نال سوريا والعراق من تدمير بعد أن جيشت لهما الجيوش ووقعا لسنوات طوال ضحية كل أنواع القصف واستخدم فيهما أحدث الأسلحة و......

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